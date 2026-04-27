中东战争最新发展一次看 伊外长将与普丁会面

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（法新社巴黎26日综合外电报导）美国与以色列联手攻打伊朗进入第58天，伊朗外交部长阿拉奇明天将访问莫斯科，与俄罗斯总统普丁会面。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

美以动向

以色列军方表示，一名士兵在黎巴嫩南部「战斗期间」丧生，而该地区自4月中旬以来已实施停火。以色列与受伊朗支持的真主党（Hezbollah）互相指控违反停火协议。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，真主党的行动正在威胁以色列与黎巴嫩之间的停火协议，并誓言将「强力」打击真主党。

伊朗动向

半官方媒体伊朗学生通讯社（ISNA）报导，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）明天将访问莫斯科，并与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）会面。

官方的伊朗通讯社（IRNA）指出，阿拉奇在结束对阿曼的短暂访问后已返回巴基斯坦。阿拉奇在前一天离开伊斯兰马巴德，此举导致川普取消原本计划派遣特使前往巴基斯坦的行程，导致后续谈判前景陷入僵局。

其他国家及组织

黎巴嫩官媒报导，尽管与真主党之间达成停火协议，但以色列军方今天对黎巴嫩南部7个地点发布撤离警告后，随即展开空袭。

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency）报导，被列入警告名单的克法提布尼特村（Kfar Tibnit）「遭以军战机轰炸」，据悉造成人员伤亡。

真主党否认尼坦雅胡指控其危及停火协议的说法，并在声明中表示，对以色列在黎巴嫩南部及以色列北部目标发动的攻击，是对「敌方自临时停火宣布第一天起持续违反停火协议的正当回应」。