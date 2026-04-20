中东战争最新发展总整理

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（法新社巴黎19日电） 以下是中东战争最新发展：

●美军强行扣押伊朗货轮

总统川普（Donald Trump）表示，美国飞弹驱逐舰斯普鲁恩斯号（USS Spruance）在阿曼湾（Gulf of Oman）向悬挂伊朗旗的货船Touska开火并将其扣押，美国陆战队正在检查船上物品。

事件发生之际，美国和伊朗正争夺荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的控制权。

●范斯率团赴巴基斯坦

川普表示，美方谈判代表团将于20日赴巴基斯坦，重启与伊朗的终结战争谈判。他同时再次扬言，若未能达成协议，美方将摧毁伊朗所有发电厂及桥梁。

白宫官员指出，副总统范斯（JD Vance）将率领代表团。

●以色列-黎巴嫩局势仍紧张

以色列方面，国防部长卡兹（Israel Katz）表示，若以军遭遇伊朗支持的什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）威胁，即使目前处于停火期间，也将在黎巴嫩动用「全部武力」因应。

以军今天宣布，又有一名士兵在黎巴嫩南部作战时阵亡。尽管自17日起实施临时停火，当地战斗依然持续不断。

法新社根据以色列军方数据统计显示，以色列与黎巴嫩真主党历时6周的战争中，以军死亡人数已达15人。

●伊朗：无计划参加新一轮会谈

伊朗国营媒体报导，德黑兰当局目前没有计划参加与美国的新一轮会谈；这消息发布前数小时，川普才表示他将派遣谈美方判代表前往巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）。

●荷莫兹海峡开了又关

德黑兰当局17日因以色列与真主党在黎巴嫩的停火，短暂重新开放荷莫兹海峡，但隔天又因美国持续封锁来往伊朗港口的船只，决定再次关闭。

伊朗民航局表示，东北部城市麦什赫德（Mashhad）的机场将于当地时间20日起恢复国际航班起降。

●土耳其：对美伊延长停火感到乐观

伊朗与美国之间的两周停火即将于22日到期，土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）表示，他「乐观认为」停火会延长实施，为双方谈判争取更多时间。