中东战争法军首传阵亡 沙乌地拦截数十架无人机

（法新社巴黎12日电） 中东战争今天进入第13天，法国证实首名军人在伊拉克遇袭阵亡。沙乌地阿拉伯则表示，已拦截数十架进入沙国空域的无人机。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，一名法国士兵在伊拉克自治的库德斯坦（Kurdistan）地区一场攻击中丧生，证实这是中东战事爆发以来首位阵亡的法国军人。

自从上月美国与以色列对伊朗的攻击使中东陷入战争以来，多起归咎于亲伊朗派系的攻击锁定外国部队驻扎的地区，这些部队是作为国际反圣战联盟一环部署于此。

沙乌地阿拉伯国防部当地时间13日表示，在伊朗因应美以攻击而对盛产石油的波斯湾国家发动攻击之际，沙国拦截了数十架进入沙国空域的无人机。

沙乌地国防部发言人在社群平台X上发文表示：「12架无人机在进入沙乌地空域后遭到拦截并摧毁。」当局先前已报告另有至少16架无人机被击落。

高阶安全官员与武装派系官员告诉法新社，昨天在伊拉克靠近伊拉克-叙利亚边境地区及首都巴格达的空袭，造成至少11名伊朗支持的战士丧生。

伊拉克当局谴责这些对「人民动员」（Hashed al-Shaabi）基地的「公然攻击」。「人民动员」前身为准军事团体，现已整合至正规军，其中也包含来自伊朗支持的武装团体的旅级单位。