中东战争：最新发展一次看懂

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（法新社巴黎25日电） 以下是中东战争最新事态发展。

美国方面，美军中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）表示，美军已摧毁伊朗约2/3的飞弹与无人机生产设施，并重创相同比例的海军造舰产能，并估计伊朗的飞弹和无人机发射率重挫90%，并表示已削弱其重建能力。

总统川普今天坚称伊朗正在参与和平谈判，并暗示德黑兰当局之所以否认，是因为伊朗的谈判代表害怕被自己人杀害。

以色列方面，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，随着军方持续对抗黎巴嫩真主党（Hezbollah），以军正在扩大黎南的「缓冲区」。

他指出，以方已建立一个实质的安全地带，防止加利利（Galilee）等北部边境遭渗透，「我们正进一步扩大该区域，旨在将反战车飞弹的威胁推离边界，并建立更广阔的缓冲区」。

而在伊朗，外长阿拉奇（Abbas Araghchi）在国营电视台表示，伊朗目前政策是继续抵抗，无意与美进行谈判。他强调，谈判意味着承认失败，并认为伊朗的立场完全符合原则。

针对有报导指出，华府正计划向中东增派部队，伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告美国，切勿考验伊朗捍卫领土的决心。

另外，他在社群平台X表示，根据情报报告，伊朗的敌人正准备在某个区域国家的支持下，占领伊朗其中一座岛屿。他说：「我军正监控所有敌方动向，如果他们采取任何行动，这个区域国家所有重要基础设施都将遭到无情且持续的攻击。」