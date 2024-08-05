中东战云密布 各国吁公民离境、贝鲁特机场现排队人龙

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（法新社贝鲁特4日电） 随着航空公司相继取消航班，加上各界愈来愈担心以色列和黎巴嫩真主党爆发全面战争，部分旅客被迫缩短暑假，黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）机场今天出现排队人龙。

游客斯费（Joelle Sfeir）在贝鲁特机场拥挤的出境大厅接受记者访问时说：「我不想离开，我想在黎巴嫩度过整个夏天，然后再回法国工作。」

她说：「但我的航班被取消了，我今天被迫再订一张机票。我缩短了行程，以便能找到可搭乘的航班。」

自巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动突袭，引发加萨战争以来，获伊朗撑腰的黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）几乎每天都与以色列军队交火，以支持盟友哈玛斯。

就在以色列对贝鲁特发动攻击，击毙真主党最高阶军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr）数小时后，哈玛斯领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑兰遇刺身亡，伊朗和真主党等德黑兰支持的武装组织矢言进行报复，导致中东地区紧张局势加急剧升温。

德国汉莎航空（Lufthansa）和法国航空（Air France）等多家航空公司已延后或暂时停飞前往黎巴嫩的航班，各国近几天也紧急呼吁外国公民离开黎巴嫩。

法国今天也警告中东局势「高度不稳定」，敦促法国公民尽快离开，而美国驻黎巴嫩大使馆昨天也呼吁美国公民「只要取得任何机票」就离境。

各国大使馆也一再敦促其公民在商业航班仍在运作的情况下离开黎巴嫩。

在出境大厅，可以看见一群群旅客坐在金属椅子上，孩子则靠在父母身上休息，有些旅客一边盯着成堆的行李，一边查看萤幕上飞往伊斯坦堡、安曼和开罗等地的航班资讯。

对于许多在国外工作或就学，并经常利用暑假回国探亲的黎巴嫩人来说，紧张局势和航班取消导致他们的旅行计画陷入混乱。

在贝鲁特附近经营旅行社的穆卡泽尔（Gretta Moukarzel）说，她「接到很多客人的电话，他们想要离境，担心会被困在黎巴嫩」。

她透过电话告诉法新社，由于航班取消数量和旅客需求不断增加，要找到机位愈来愈困难，特别是对于欧洲国家。

此外，报到柜台和安检处都排起长长的人龙。

22岁的哈金（Sirine Hakim）说，她回黎巴嫩探亲已近3周，而在国外工作的她不得不离开。她说：「我本应该昨天出发，但我的航班延后了。」

在入境大厅的等候区附近，夏季通常人潮汹涌，但现在只有少数人在这边等着接机。

黎巴嫩也在今天纪念贝鲁特港口爆炸4周年，2020年8月4日这场大爆炸造成逾220人死亡、至少6500人受伤，首都大片地区被毁，但迄今仍然没有任何人为这场史上最大的非核爆炸之一负起责任。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）