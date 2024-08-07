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中东战火一触即发 美吁哈玛斯新领袖辛瓦接受停火

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（法新社耶路撒冷6日电） 辛瓦今天获任命为哈玛斯新政治领袖，以色列表示此人是哈玛斯去年对以色列发动袭击、进而引发加萨战争的幕后策划者，美国全天候因应中东局势发展并呼吁他接受停火。

哈玛斯前政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑兰遇刺身亡，伊朗扬言报复，在中东局势紧张之际，哈玛斯做了这项宣布。

一名哈玛斯高阶官员表示，辛瓦（Yahya Sinwar）的任命传达一项讯息，即这个巴勒斯坦伊斯兰主义武装组织「继续其抵抗之路」。

以色列外长卡兹（Israel Katz）指出，指派辛瓦是「另一个迅速将他消灭，并将这个邪恶组织从地球上抹去的强力理由」。

分析专家认为，相较哈尼雅，辛瓦更不愿同意停火协议。

同时，真主党（Hezbollah）最高阶军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr）遭击毙一周后，真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）说，真主党和伊朗「有义务回应」哈尼雅和舒库尔的死。

纳斯拉勒扬言，真主党将独自或在这个地区由伊朗支持的组织统一回应进行报复，「无论后果如何」。

然而在他发出这番言论数分钟前，以色列战机以超音速低空飞越黎巴嫩首都上空。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天促请辛瓦接受加萨停火协议，表示这位据称是10月7日袭击以色列的幕后策划者是关键决策人物。

布林肯告诉记者：「在达成停火协议方面，他一直是主要决策人物。所以我认为这只强调了一个事实，即是否要推进停火真要由他来决定，而停火显然有助许多亟需帮助的巴勒斯坦人。」

由于中东局势紧绷，美国表示正在「全天候」努力以避免爆发全面战争。

美国已增派战舰和战机赴中东支援以色列，美国总统拜登昨天与安全团队举行危机谈话以应局势发展。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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