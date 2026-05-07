中东战火冲击能源市场 澳洲祭天然气保留政策稳内需

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（法新社雪梨7日电） 澳洲能源部长波温（Chris Bowen）今天表示，澳洲将透过强制主要天然气出口商预留1/5燃料供国内使用，以防范能源短缺风险。

澳洲是全球最大液化天然气（LNG）出口国之一，随着中东战争扰乱全球能源市场，这项重要燃料需求持续升高。

为了降低「全球价格波动」对国内的冲击，澳洲将要求最大天然气出口商将2成出口产量留作国内销售。

波温向媒体表示：「我们一直透过投资可靠、可自主掌控的再生能源，以及确保将我们所需的更多天然气留在国内，以减轻全球能源冲击对澳洲民众的影响。」

澳洲是亚洲多国的重要液化天然气供应国。自美国与以色列2月底联手对伊朗发动攻击以来，亚洲能源价格已大幅上升。

根据亚洲天然气与能源协会（Asia Natural Gas and Energy Association）数据，日本约有40%的液化天然气来自澳洲。

为了弭平贸易伙伴的疑虑，波温强调，这项政策不会影响既有合约。

他补充说：「我们已与贸易伙伴密切协商，确保全球充分理解，澳洲始终是可靠的能源供应国。」

澳洲地理位置孤立，加上境内仅有两座炼油厂，因此高度暴露在全球燃料供应中断的风险之中。

随着伊朗几近封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），使全球约1/5燃料运输受阻，澳洲将采取行动，加强燃料供应安全。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天宣布，将设置10亿公升的国家燃料储备，以防中东战争引发能源危机。（编译：刘文瑜）