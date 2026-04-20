中东战火未歇 美菲启动历来规模最大联合演习

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（法新社马尼拉20日电） 当前伊朗战事不见尽头，但有数千名美菲部队今天仍展开年度联合军事演习，今年另首次有日本自卫队大规模参与。

本次军事演习将在菲律宾北部面向台湾海峡的区域，以及一个面朝争议南海海域的省所举行的实弹演练。菲律宾与中国近期在南海海域多次发生对峙。

其中一项演练，日本自卫队将出动约1400人，并使用88式巡弋飞弹击沉停泊在吕宋岛北部沿海的二战时期扫雷舰。

共有超过1万7000名美菲官兵参与为期19天的「肩并肩」（Balikatan）联合演习，规模与去年相当，参演者另有来自澳洲、纽西兰、法国及加拿大的部队。

美国、以色列与伊朗的两周停火将于22日到期，而美伊间的谈判迟无进展；美以2月28日对伊朗开战已逾50天。

美军陆战队远征军司令沃特曼（Christian Wortman）中将在今天演习开幕仪式上说：「不论世界其他地区出现什么挑战，美国聚焦印太与对菲律宾坚若磐石的承诺都不会动摇。」

沃特曼受访时未透露精确人数，但表示约有1万名美军参演。

菲律宾参谋总长布劳纳（Romeo Brawner）则指出，美国印太司令部司令帕帕罗（Samuel Paparo）在伊朗战事爆发时已向他保证，今年美菲的肩并肩联合演习规模将创历年新高。

布劳纳说：「透过整合的防空与飞弹防御、海上安全行动、实弹演练及联合多国战备训练，各国正打造出能同步想定、运作、应变的体系。」

本年度演习的瞩目装备之一，就是美军「堤丰」（Typhon）飞弹系统。这套系统自2024年美军来访后就留在菲律宾，引发北京不买。

沃特曼证实：「我们预计这套系统在演习期间将以某种形式纳入演练。」