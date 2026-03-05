中东烽火持续 加国总理卡尼：不排除参与军事行动

（法新社坎培拉5日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）正在澳洲访问，他今天表示，他无法排除加国军事参与中东地区不断升级的战争。

中东地区战事扩大，使得卡尼本周对澳洲的访问蒙上阴影。这场战争是由美国与以色列对伊朗发动大规模攻击所引发，并导致伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）丧命。

卡尼在坎培拉与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）一同发言时，被问及加拿大是否可能介入这场战事。

他回答时强调，虽然这是一个假设性问题，但「永远无法断然排除参与的可能性」。

卡尼说：「我们将与我们的盟友站在一起…我们将永远捍卫加拿大人民。」

卡尼曾表示，美国与以色列对伊朗的攻击「不符合国际法」。

然而，他支持阻止伊朗取得核武器的努力。卡尼表示，加拿大是「带着遗憾」采取这项立场，因为这代表了「国际秩序失败的又一例证」。

卡尼今天再次呼吁冲突应「降级」。卡尼这趟亚太巡回访问旨在减少对美国的依赖，这也是他对美国主导全球秩序日渐式微的回应；而访问澳洲行程则着重于引进投资，并深化与同为「中等强国」伙伴的联系。

今天上午，他在澳洲国会向「中等强国」发出号召，敦促各国在一个日益霸权化的世界秩序中共同合作。

他表示，像澳洲与加拿大这样的国家正面临严峻的抉择：是要携手合作，协助编写全球秩序的「新规则」，还是要坐视大国代劳，让强权决定一切。

他说：「在这个新世界里，中等强国不能只是筑起更高的墙并退居其后。我们必须共同努力。」

这位前央行行长补充说：「大国可以强迫，但强迫伴随着代价，无论是声誉上还是财务上。」

「像澳洲和加拿大这样的中等强国拥有这种罕见的召集力，因为其他国家知道我们言出必行，并且会以行动落实我们的价值观。」