中国巴基斯坦五点倡议促中东立即停火

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（法新社北京31日电） 中国和巴基斯坦今天同意就伊朗议题加强合作，并且共同呼吁立即结束在中东的战争，尽速展开和平谈判。

在巴基斯坦副总理兼外交部长达尔（Ishaq Dar）访问北京，与中国外长王毅举行会谈后，两国提出「关于恢复波斯湾和中东地区和平稳定的五点倡议」，内容包括：

．立即停止敌对行动：允许人道救援物资进入所有受战争影响的区域。

．尽快开启和谈。

．确保非军事目标安全：呼吁冲突各方立即停止针对平民和非军事目标的攻击，全面遵守国际人道法，停止对能源、海水淡化、电力等重要基础设施和核电厂等和平核设施的攻击。

．确保航道安全：呼吁各方保护滞留在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）以内海域的船只和船员安全，安排民商事船只尽快安全通过，尽快恢复海峡正常通航。

．确保联合国宪章的首要地位。

北京指出，达尔与王毅会面后，双方同意「针对伊朗局势加强战略沟通和协调…采取新行动促进和平」。

巴基斯坦外交部随后表示，双方已就一项五点计画达成共识，首要内容为「立即停止敌对行动」，并且「尽快开启和谈」。

对于谈判进展，美国声称仍在进行，但是伊朗对此予以否认。中巴两国政府表示，对话和外交「是解决冲突唯一可行选项」。

达尔行前于29日主持与沙乌地阿拉伯、埃及、土耳其外长的会谈，讨论如何终结美国、以色列于2月28日联手空袭伊朗而引爆的这场战争。

德黑兰拒绝承认与华府展开正式对话，但根据半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）引述匿名消息人士说法，德黑兰已经针对美国总统川普的终战15点计画，透过伊斯兰马巴德向美方提交其回覆。