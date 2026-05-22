中国贵州男子建住宅酷似「霍尔的移动城堡」 遭当局强拆

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（法新社北京22日电） 中国贵州男子耗时多年将平房祖厝改建为10层楼高、酷似宫崎骏动画「霍尔的移动城堡」中的那座奇幻建筑，不过当局判定该建筑违反拆迁令和建筑法规，近日强制拆除平房以上楼层。

综合法新社与英国「卫报」（The Guardian）报导，这栋外型奇特的金字塔型建筑屡次违反拆迁令和建筑法规，它曾是当地热门观光景点。

陈天明耗时近8年、前后花费人民币20万元（约新台币92万6000元），将前人留下的石砌平房改建为样貌奇特的建筑，上头堆叠摇摇欲坠的楼梯、阳台和各式增建物，不禁使媒体和游客联想到日本动画导演宫崎骏笔下的奇幻创作。

43岁的陈天明表示，当地政府20日当天只花3小时就把平房以上楼层全数拆除。陈天明拍摄并传给法新社的影片显示，如今这栋建筑的大部分结构不复存在，只见建材散落四周。

贵州省政府多年来扬言拆除这座以竹编鹰架支撑的多层楼建筑，称该建物缺乏合格建照，更暗藏危险。

陈天明告诉法新社：「我不觉得可惜，因为无济于事，也不怪自己没能守住它，只能说推动拆除的力量实在太强大。」

贵州省兴义市地方政府2018年徵收陈天明和其他居民的部分房舍，原先规划在这个以壮丽梯田和奇峰异景闻名的地区兴建度假村赚观光财。但陈天明拒绝离开，在当局停止旅游开发后，他反而把家中平房愈盖愈高。

2024年8月，他兴建的奇特住宅被政府认定违章建筑，当局下令5天内拆除平房以外的所有建物结构。陈天明不服、称这是「违法决定」，多次向当地政府及法院陈情。

陈天明今年5月18日接获兴义市综合行政执法局最后通牒，命他20日上午9时前搬离「违章建筑」及配合当局强制拆除建物，还警告说阻挠当局工作后果自负。

陈天明说，20日清晨约十几名当地执法及公安部门人员到他家带走他和父母，并没收他的手机，他被带到当地政府办公室后，看到还有几十个人在他家周围，他在办公室待到深夜才获准离开。

陈天明在建物遭拆除后隔天表示，「我仍想捍卫自身权益」，他正在寻求法律协助，希望使官方认定这次拆除是违法举措。