中美军舰先后停靠柬埔寨 华府应对北京影响力扩张

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（法新社柬埔寨云壤18日电） 美国军舰萨凡那号本周停靠柬埔寨南部港口施亚努（Sihanoukville），距离中国协助翻修的云壤海军基地仅约30公里，外界认为，华府此举是为与中国竞争该地区的影响力。

美国认为，云壤海军基地（Ream Naval Base）可能会让中国在暹罗湾（Gulf of Thailand）取得战略优势。暹罗湾紧邻存在主权争议的南海，中国声称拥有南海大部分主权。

自2017年金边（Phnom Penh）当局取消与美军举行的联合军事演习后，华府现正寻求加强与柬埔寨的双边关系。

柬埔寨长期以来都是中国在东南亚最坚定的盟友之一，北京当局近年来更进一步加深对金边的影响力。其中，曾部分由美国出资建设的云壤基地如今成为中国影响力的具体展现，新建的码头向暹罗湾延伸达363公尺。

尽管柬埔寨领导层坚称该基地不会提供给任何外国势力使用，但中国的2艘056A型巡防舰－630号阿坝舰和631号天门舰已在此停驻约12个月。

码头和船舰象徵着中国在柬埔寨的利益，分析人士认为，华府试图透过萨凡那号（USS Savannah）的停靠来反制北京的影响力。

美国智库兰德公司（Rand Corporation）资深国际防务研究员希斯（Timothy Heath）表示，即使柬埔寨的云壤基地没有成为正式的中国基地，北京的战舰仍可能优先进入该基地进行军事演习和补给。

希斯强调，尽管这座基地距离重要贸易和石油运输航线马六甲海峡（Malacca Strait）尚远，但「中国可能会发现在云壤基地设立情报收集站有其价值，而这可能会成为他们的目标。」