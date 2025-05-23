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丹麦2040年底前退休年龄增至70岁 创欧洲之最

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（法新社哥本哈根23日电） 丹麦国会昨天通过法律，旨在2040年底前将退休年龄从目前的67岁提高至70岁，这将使丹麦成为退休年龄最高的欧洲国家。

法新社报导，丹麦自2006年起将官方退休年龄和预期寿命挂勾，并每隔5年修订1次。

丹麦的退休年龄将在2030年提高至68岁，在2035年将升至69岁。

新法律规定，所有在1970年12月31日之后出生的人，其退休年龄为70岁。

现年47岁的丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）属于社会民主党（Social Democrats），她去年表示一旦退休年龄提高至70岁，她准备好重审这项制度。

她去年8月告诉丹麦「百林日报」（Berlingske Tidende）：「我们不再认为退休年龄应自动增加。」

英国广播公司（BBC）报导，丹麦首都哥本哈根过去几周爆发工会支持的示威，抗议提高退休年龄。

丹麦国会昨天投票前，一个丹麦工会联盟的主席拉斯穆森（Jesper Ettrup Rasmussen）指出，提高退休年龄的提案「完全不公平」。

他说：「丹麦经济体质健康，退休年龄却是全欧盟最高。」

他还谈到：「更高的退休年龄代表（人们将）失去享有有尊严的老年生活的权利。」

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