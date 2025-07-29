为加萨情势施压 欧盟拟暂停提供以色列新创资金

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（法新社布鲁塞尔28日电） 欧盟执行委员会今天提议，暂停让以色列取得欧盟的科技新创企业资金。随着加萨严重的人道局势恶化，各界要求对以色列采取具体行动的压力也与日俱增。

法新社报导，欧洲联盟执行委员会（European Commission）在声明中表示：「尽管以色列已宣布，将每日在加萨暂停战斗以进行人道救援…但局势依然严峻。」

欧盟执委会表示：「拟议的暂停（提供以色列资金）行动，是一项具针对性、可恢复的举措。」

这项局部暂停以色列参与欧盟庞大的「地平线」（Horizon）研究计画的建议，明天将由欧盟27个国家进行讨论。此一建议须获得大多数成员国批准，才能生效。

欧盟内部分裂为两派，一派坚定支持以色列，一派则更倾向巴勒斯坦人，因此在加萨冲突问题上难以采取行动。

布鲁塞尔当局表示，这项提案意味着，欧盟将暂停供应资金给以色列涉及无人机技术、网路安全和人工智慧等领域的新创公司。

2024年，就争取相关资金的公司家数计算，以色列与德国、法国并列前三大国家。

由于加萨200万多人口面临饥荒与营养不良，以色列周末屈服于国际压力，宣布每天将在部分地区实施「战术性暂停」战斗。（译者：纪锦玲）