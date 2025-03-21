义大利报纸实验全球首创AI生成版 强调非为扼杀新闻业

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（法新社罗马20日电） 义大利报纸「页报」（Il Foglio）已开始发行全球首创内容全由人工智慧（AI）生成的报纸版本，为期1个月。其总编辑今天表示，这项实验是要为新闻业注入新生命，而非扼杀它。

「页报」是以「大报」（broadsheet，大开数纸张）形式发行的日报，发行量约2万9000份，内容带有嘲讽风格。而新兴的AI科技则正在迅速改变新闻内容产生的方式。

「页报」自称是全球首家报社发行内容全部透过AI生成的版本，实验已于18日展开，他们除了每天会发行正规版，还会发行4页的AI版实体与电子报，内容约有22篇文章和3篇社论。

其AI版内容的产生方式，简言之是由20多名记者指示OpenAI的聊天机器人ChatGPT针对特定主题以特定口吻撰写，ChatGPT会利用从网路抓取的资料来产生文章。

以下是「页报」总编辑塞拉沙（Claudio Cerasa）向法新社解释这项计画背后的构想及实行情况：

●希望达成的目的？

塞拉沙说：「有两方面，一是将理论付诸实践，二是藉自我测试来了解AI的极限与带来的机会，（换句话说就是我们）必须克服与无法克服的界限。」

塞拉沙还表示，「页报」除了希望藉这项空前实验来展现其独特性、以颠覆方式激起思辨，最重要仍是想先试图了解如何将AI与人类自然智慧结合。

●实际过程为何？

塞拉沙说，他们对AI下的要求包含1项主题及1种口吻，例如有礼、不敬、耸动或挑衅，最终要有「页报」的风格。

塞拉沙表示，如果AI生成的文章错误太多，他们会换掉文章；但若错误不多，他们就会保留全文，「因为我们也想了解极限在哪」。

●头几天实验心得？

塞拉沙说：「AI超乎（我们）所有预期，我们得知它能做的事是能够与人类做的事竞争。不过经验告诉我们，长远来说竞争必将激发效率提升。人们必须接受创新，因为（趋势）抵挡不了，就必须去理解、驾驭及转为成长机会。」

塞拉沙还表示：「如果有天纯AI生成文章有其需求，也得接受这项事实。但这一定会刺激记者提高创造力，因为他们将得开始习惯不去做机器就能做的事。所以这是一种为新闻业注入新生命的方式，而不是扼杀它。」

●「页报」记者反应如何？他们担心吗？

塞拉沙表示他们不担心，每个人都觉得好玩、好奇；且「有趣的是，我们正透过这项实验触及广泛许多的受众。拜AI之赐，许多人正在认识传统纸媒。（实验）首日我们销量增加了6成」。

塞拉沙指出，没有任何大型报纸进行这项实验，并非没有原因，「因为这显然令人害怕」；只有像「页报」这样有其特殊性的报纸承担得起风险。

塞拉沙也说，人类写出的文章比AI好，「总有多了点什么，总是含有创造性、情感连结或意想不到的联想，这些都是AI没有的」。

●读者反应？

塞拉沙表示，有9成的读者感到有趣，1成感到担忧，因为他们认为自然智慧才是更上层楼。不过没有人的反应是认为这场实验愚蠢且毫无意义，「大家都懂得其中的精神」。