义大利知名记者自用车遭炸毁

（法新社罗马17日电） 义大利知名记者拉努奇（Sigfrido Ranucci）所属调查类新闻节目Report今天表示，拉努奇的自用车昨夜遭炸弹炸毁，幸未造成人员伤亡。

Report今天在义大利国营电视广播公司RAI发布声明指出，这起爆炸发生在罗马近郊波米齐亚（Pomezia），除了拉努奇的自用车被炸毁，他们家另一辆车和隔壁邻居的住家也受损。

Report在社群平台X发文说：「爆炸威力极强，当时若有人经过，可能因此丧命。」

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）严厉谴责这起事件，形容这是「严重的恐吓行为」，她在X上强调：「新闻自由和独立自主是民主制度中不可妥协的价值，我们会持续捍卫。」

义大利内政部长皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，已下令提升拉努奇的维安戒备至「最高等级」，并表示这起攻击是「卑劣且极为严重的行径，不仅针对个人，更对新闻自由与民主基本价值构成威胁」。

总部设于巴黎的无国界记者组织（RSF）最新报告指出，义大利的新闻自由排名全球第49，「在义大利，调查组织犯罪和贪腐的记者常受到威胁，有人甚至因报导工作遭遇肢体攻击」。