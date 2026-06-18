乌克兰无人机袭莫斯科 迫使俄机场疏散旅客

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（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯官员表示，乌克兰今天对莫斯科发动至少两年来最大规模的无人机攻击，导致首都及周边地区多处起火，并迫使俄国最大机场疏散旅客。

社群媒体上未经证实的影片显示，莫斯科市区黑烟直窜天际，此外还可见到无人机在空中盘旋。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）在通讯软体Telegram说：「防空部队正持续抵御大规模攻击，数架无人机飞抵莫斯科炼油厂（MNPZ）。」当局已在炼油厂周边实施交通管制。

索比亚宁并未说明炼油厂受损情况，但多家俄国媒体报导，炼油厂起火燃烧。

俄国最繁忙的谢瑞米提耶佛机场（Sheremetyevo）表示，攻击期间已将旅客疏散至安全地点，并限制航班起降。

莫斯科州州长伏洛比约夫（Andrei Vorobyov）说，有一架无人机坠入莫斯科茹科夫斯基（Zhukovsky）地区一栋公寓大楼，另有无人机残骸在首都郊区一座购物中心引发火灾。

索比亚宁指出，俄军防空系统已击落180架飞往莫斯科的无人机；俄罗斯国防部则表示，夜间共拦截逾500架乌克兰无人机。

俄罗斯官媒塔斯社（TASS）报导，这是莫斯科至少两年来遭遇的最大规模攻击。

美国总统川普本周稍早在法国出席七大工业国集团（G7）峰会时谈到，莫斯科应与乌克兰「达成协议」以结束战争。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）多次拒绝与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）面对面会谈，并称俄方将以武力夺取乌东顿巴斯（Donbas）地区。

泽伦斯基今天表示，乌军连夜攻击莫斯科附近一座炼油厂，以及俄罗斯境内和遭占领土的其他目标，并称这些行动是对俄军攻击的「正当回应」。

泽伦斯基在社群平台X发文表示：「莫斯科炼油厂本周第2度遇袭，罗斯托夫（Rostov）地区和乌克兰暂时遭占领地区的目标也受到打击。这完全是对俄罗斯攻击我国城市与社区的正当回应。」（编译：刘文瑜）