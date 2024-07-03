习近平蒲亭出席上合组织峰会 寻求强化反美联盟并竞逐影响力

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（法新社阿斯塔纳3日电） 俄罗斯总统蒲亭和中国国家主席习近平今天将出席在哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）举行的上海合作组织峰会，两人将寻求强化反西方联盟，并在战略位置重要的中亚地区施加影响力。

克宫幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在蒲亭（Vladimir Putin）抵达哈萨克前告诉俄国媒体：「我们相信上合组织和金砖国家（BRICS）是新世界秩序的主要支柱，是在全球事务打造真正多边主义脉络下的火车头。」

尽管俄罗斯入侵乌克兰前数日，莫斯科和北京宣布了双方的「无上限」伙伴关系，然而两国长久以来在中亚地区竞逐影响力。

哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼和乌兹别克是前苏联加盟共和国，和俄国拥有文化、语言和经济渊源。

但中国崛起的经济实力和在中亚地区的庞大投资，对俄国的区域影响力带来挑战。

中亚对中国「一带一路」倡议极为重要，该地区天然资源丰富，对于中国和欧洲之间陆路货物运输十分重要。

俄国攻打乌克兰也被其他强权国家视为有机会进入这个传统上和俄国靠拢的地区。

中亚5国除极端封闭的土库曼不是上合组织成员外，其他4国都是。印度、伊朗和巴基斯坦也隶属上合组织。

蒲亭计划在峰会场边会见一些领袖，可能包括土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）。身为北大西洋公约组织（NATO）成员的土耳其将本身定位为俄乌战争的可能调停者。

俄罗斯的亲密盟友白俄罗斯在去年峰会上被告知将成为会员，预计将在这次峰会加入上合组织。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）也将于明天在峰会上发表演说。