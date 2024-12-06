五演联盟示警：网路极端主义恐影响儿少

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（法新社雪梨6日电） 西方安全联盟「五眼联盟」（Five Eyes）的情报与法律机构今天警告，受到暴力极端主义分子在网路上的影响，愈来愈多儿少变得激进，涉入恐攻事件比例增加。

这个涵盖美国、英国、加拿大、澳洲和纽西兰的共享情报组织，在首度联合撰写的公开研究中呼吁「整体社会」都应共同因应这个现象。

五眼联盟在研究中表示：「我们愈来愈担心未成年人的变得激进，他们支持、策划或参与恐怖主义活动。」

根据这份研究，涉及这类案件的未成年人及25岁以下族群的比例会随时间变动，但「过去几年，我们各国的反恐案件中，青少年和未成年人的参与程度日益明显」。

澳洲情报机构表示，国内约有20%重大反恐案件与青少年有关。

一起今年4月登上新闻头条案件中，雪梨西部亚述基督教教派（Assyrian Christian）教会主教在直播布道期间遭人持刀刺伤，行凶的16岁少年被控犯下「恐怖行为」。

澳洲安全情报组织（ASIO）总监勃吉斯（Mike Burgess）指出：「澳洲今年发生的每一起恐怖攻击、骚乱和疑似恐怖事件中，肇事者均为年轻人。」

他说：「作为一名家长，这数字令人震惊；作为情报官员，这些数字令人警醒。」