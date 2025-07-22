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五角大厦：撤走700名派驻洛杉矶陆战队

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（法新社华盛顿21日电） 五角大厦今天宣布，将撤回派到洛杉矶的700名陆战队，结束这项备受争议的军事部署行动。当时美国总统川普下令军队前往当地应对示威。

川普上月下令调派数千国民兵（National Guard）和数百名陆战队官兵开进洛杉矶，对付因联邦扫荡非法移民所激起的示威。此举遭民主党籍加州州长纽松（Gavin Newsom）反对。

五角大厦发言人帕尼尔（Sean Parnell）在声明中指出，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）「已下令撤回这700名陆战队员。当初这项部署传达的是明确讯号：绝不容无法无天的行为。」

帕尼尔还说：「他们的快速应变、严明纪律与存在感强烈，在恢复秩序、维护法治的过程中扮演关键角色。」

洛杉矶市长巴斯（Karen Bass）也在社群平台X宣布陆战队的撤离，称军队离开是洛杉矶的「另一次胜利」，还说部队的出现是「不必要的部署」。

五角大厦上周表示，赫格塞斯已下令从洛杉矶撤回2000名国兵，让部署于洛城的兵力减半，现在陆战队也跟着撤离。

川普上个月推动移民执法行动，引发一连串抗争与动荡。他不仅多次夸大骚乱规模，还派遣国民兵与陆战队前往平息骚乱。

当时是1965年以来美国总统首次在违背州长意愿下，调动国民兵进驻。

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