瑞士家庭呼吁加强监管社交媒体
分析显示，社交媒体管理在瑞士家庭中愈发重要。一份家庭晴雨表调查指出，近半数受访家庭希望加强儿童保护措施，并呼吁在校推行手机禁令。
瑞士家庭维权组织(Pro Familia Schweiz)与养老金保险机构Pax自2023年起每年发布《瑞士家庭晴雨表》(Schweizer Familienbarometer)，通过对约2000个有子女家庭的调查，总结瑞士家庭的主要压力来源与社会关切。
近几年的《晴雨表》结论呈现出显著特点：忧虑结构相对稳定，但关注点逐渐扩展–从最初的生活成本压力，逐渐延伸到教育、社会环境和数字化风险。包括医保费用、生活成本上涨及住房成本在内的“钱”的问题，始终是瑞士家庭的第一大忧虑。2024年的调查发现，经济压力显著增加，并影响了家庭决策；2025年，社会与学校问题开始进入前五；最新调研显示，育儿环境与数字社会风险逐渐成为新的社会问题。
此外，47%的受访家庭认为学校需提供更全面的支持，44%的受访者希望对社交媒体进行法律限制。瑞士家庭维权组织(Pro Familia Switzerland) 及瑞士养老金保险企业Pax在3月12日共同公布的《家庭晴雨表》得出上述结论。2025年11月10日至27日期间，瑞士全境约2036个家庭参与了调研活动。
根据该晴雨表，多数受访者认为能很好地引导子女正确使用手机、互联网及社交媒体。约57%的参与调查者对此问题表示“基本认同”，30%表示“完全认同”。
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上述两家机构称，瑞士各地家庭对社交媒体使用问题的关注度有所不同。在瑞士德语区，27%的家庭对此非常担忧，而在法语区和提契诺州，该比例仅为13%和10%。而后两个语区的家庭对青少年暴力问题的关注则高于德语区。
钱仍是首要关切
家庭晴雨表显示，与往年相同，钱仍是困扰瑞士家庭的首要问题。医疗保险和持续上涨的物价仍领跑忧虑榜单。据分析，医疗保险是提契诺州家庭的心头大石；而物价上涨则是提契诺州及法语区家庭的普遍烦恼。
略少于半数的受访者认为，家庭收入足够维持生计。然而，几乎所有的受访家庭都表示收入勉强够用，另有7%认为收入不足。据调查显示，家庭对自身财务状况的认识多年来基本一致。
调查最后，受访者也对未来进行了展望。四分之三的受访家庭认为，未来三年瑞士整体形势趋于恶化或将显著恶化。《家庭晴雨表》总结道，人们对未来的发展仍持悲观态度。
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