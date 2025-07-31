从缺医少药到AI问诊：撒哈拉以南非洲的医疗突围之路

2014年11月，马拉维南部恩桑杰区滕加尼卫生中心的一名护士正在整理血液样本。骑手健康组织(Riders for Health)的摩托车手马蒂亚斯·森巴(Mathias Semba)将收集这些样本，并将其运送到100多公里外的蒂奥洛(Thiolo)，随后在病毒载量实验室进行检测。 Marco Longari / AFP

在撒哈拉以南的非洲地区，医生稀缺、医院遥远、看病难如登天。面对基础医疗资源的巨大缺口，有人将希望寄托在人工智能身上。AI能辅助诊断、指导治疗，甚至能引导助产士提出关键问题，但它并不能解决所有问题。在理想与现实之间，AI医疗究竟能走多远？

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世界卫生组织(WHO)估计，到2030年全球将面临1’100万名医护人员的缺口。根据世卫组织的数据，2021年有45亿人无法获得基本医疗服务，医护人员短缺将加剧当前的医疗困境。

“我们必须意识到，世界上有些人一辈子都见不到医生，这样的人多达成百上千万，”瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)和美国哈佛大学的医生兼教授安妮·哈特利(Annie Hartley)说。

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人工智能和算法机器人有望为医疗领域带来范式转变，尤其是在医疗基础设施薄弱的国家。这类工具可以通过提供诊断指导和治疗建议来支持医疗工作者。

哈特利开发了一款名为Meditron的人工智能工具。目前，这款工具正与瑞士热带与公共卫生研究所(Swiss TPH)以及总部位于美国、在日内瓦有深厚影响力的非政府组织D-tree展开合作。D-tree长期致力于提升非洲地区医疗服务的可及性。

这项合作计划名为“MAM*AI”，目标是在坦桑尼亚桑给巴尔岛推广Meditron，交到一线医护人员手中。该工具专为孕产妇健康打造，旨在为助产士及医务工作者提供有力支持，帮助他们更好地照护孕妇。目前，Meditron仍处于测试阶段，仅通过邀请制形式在特定平台上使用。它和ChatGPT、Gemini、Claude等聊天机器人同属大语言模型，但功能聚焦于医疗领域。

“大语言模型的独特之处在于，它们能用最简单的对话，跨越巨大的信息鸿沟，”哈特利表示，“这项技术可扩展性极强，应用前景非常实际。我们正身处一个令人振奋的时代。”

Meditron由瑞士洛桑联邦理工学院于2023年首次推出，设计之初就考虑到多样化场景，能够灵活适应非洲、北美、欧洲等不同地区与临床环境的实际需求。

“我们现在的工作重点，是弄清楚助产士在面对临床问题时是怎么应对的。换句话说，我们要真正掌握当地的实际情况，这样才能为负责开发Meditron的工程师们提供有价值的数据。”D-tree首席执行官里卡多·兰帕里埃洛(Riccardo Lampariello)解释说。

他说：“等开发完成后，我们希望桑给巴尔的每一位助产士都能把这个工具用在日常工作中。接下来，我们将总结经验，把这套模式推广到其他国家，并根据当地情况进行调整优化。”

目前，这一平台尚未在桑给巴尔正式上线，因为D-tree还在与当地卫生主管部门沟通，评估实际需求，并确保一切准备就绪。下一步的重点将是平台推广和人员培训。

在桑给巴尔等撒哈拉以南非洲地区，医疗服务获取的主要障碍之一是合格医护人员短缺。

2014年，弗兰克·潘查·奇塞尔(Frank Pancha Chisel)步行三小时，从自己的村庄赶到米科隆格韦卫生中心，为自己及所在患者小组的其他五名成员领取一个月的抗逆转录病毒疗法药物。 Afp Photo / Marco Longari

缺乏培训

在许多地区，医疗知识和急救技能往往依赖于社区卫生工作者来传递。这些人多数是志愿者，经过几个月的基础培训后，就成了所在社区的“医疗顾问”。

“你可能拥有世界上最贵的药、最先进的MRI(医学影像技术)，可如果你不知道该怎么用、何时用、为什么用，那这些东西等于白搭。”哈特利说，“信息才是最宝贵的资源。而医生不就是信息的来源吗？”

这就是Meditron这类工具能发挥作用的地方。它可以帮忙解读症状、消除用药疑惑，甚至指导如何实施急救操作。比如说，Meditron会引导卫生工作者提出合适的问题，从而判断是否需要将患者转诊至医院或推荐特定治疗方案。

如果一位孕妇前来看病，说她头痛，系统可能会指示卫生工作者询问她是否最近测量过血压。这一步是为了排查子痫前期，这病其实很好治，但要是没能及时识别出来，对母婴都是致命威胁。

“数据表明，这些系统确实能提升正确诊断的能力，”兰帕里埃洛说。

可靠信息

在众多聊天机器人层出不穷的今天，打造一个既专业又值得信赖的医疗平台，面临着两大挑战。

第一个挑战是要确保信息的可靠性。像ChatGPT这样的通用型聊天机器人，往往无法保证所提供内容的准确性。

例如，ChatGPT官网明确写道：“ChatGPT基于训练过程中学习到的模式来提供有用答案。然而，和所有语言模型一样，它也可能生成错误或具有误导性的内容。”

“在发展中国家中，依赖消费级健康应用的用户往往别无选择。在这些人力与财力资源都紧张的环境下，新技术对健康的影响更为显著，其错误率必须尽可能降低。”苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)前研究员、生物伦理学家阿加塔·费雷蒂(Agata Ferretti)表示。

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也正因如此，Meditron必须达到与持牌医生同样的准确性标准，尤其是因为大多数用户没有条件去自行验证这些建议的真假对错。

第二个挑战与第一个挑战密切相关，即人工智能专家所说的“治理”问题，也就是能否通过调整模型参数，或基于特定数据对其进行训练，从而控制模型行为。“这些工具必须和当地社区紧密合作，根据本地的具体情况来开发与测试。”费雷蒂指出。

“软件不能简单地从一个国家复制到另一个国家。各国的临床协议各不相同，医疗人员的角色和技能、疾病的发病率，甚至药物及其剂量也可能不同。因此，在设计解决方案时，这些差异必须被充分考虑进去，”兰帕里埃洛解释道。

例如，如果一个孩子发高烧，就得根据当地的疟疾发病率来评估他的病情。

语言和文化差异

“在非洲，我曾遇到一位患者声称自己‘膝盖怀孕了’。我明白她其实是指膝盖肿了，但语言模型会如何理解呢？”哈特利问道。

为了让应用程序尽可能靠谱，Meditron已经被集成进一个名叫Moove的系统中。Moove的全称是“大规模开放在线验证与评估”(Massive Open Online Validation and Evaluation)，是一个与健康相关的人工智能平台，由哈特利在洛桑的实验室运营，目前也在卢旺达、肯尼亚、尼日利亚和埃塞俄比亚投入使用。

为了测试系统医学知识库的表现，一些试验也正在瑞士进行中。洛桑、日内瓦和伯尔尼的大学医院提供医学内容方面的支持，而洛桑联邦理工学院人工智能中心则负责提供IT支持。

“这些信息必须由专业人士来评估，因为首先要确保其准确性。引入这类工具有相对安全的路径，我们也不希望过早将它们交给未经培训的人员。”哈特利表示。

目前，研究人员正在开展大规模临床试验，邀请来自世界各地的医生，提出真实的医学问题来“考”Meditron。系统的回答将从多个维度进行评估，包括安全性、准确性以及是否存在偏见。

“问题在于，我们该如何科学、有效地评估这些技术的质量和可靠性？”费雷蒂说，“这中间要考虑的因素很多，比如是否存在性别偏见、数据隐私保护是否到位，以及临床上的有效性等。”

与桑给巴尔卫生主管部门的谈判已接近尾声。项目团队目前正在寻求洛桑联邦理工学院“Tech4Dev”计划的进一步资助，该计划主要支持低收入地区的技术发展。如果申请顺利获批，团队希望能在未来数月内正式启动部署。

“我们决心将这些工具应用于实践中，并评估其实际效果。我相信，一旦投入使用，这些工具一定会成为日常医疗护理中不可或缺的一部分。”哈特利表示。

(编辑：Virginie Mangin/ts ，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)