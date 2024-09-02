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以色列总工会罢工促政府救人质 法院下令停止

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列最大工会发起罢工，希望迫使政府与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」达成停火协议让人质获释，然而以色列劳工法院今天下令该工会停止罢工。

法新社读到的特拉维夫劳工法院（Tel Aviv Labour Court）裁决以这场罢工具有「政治动机」为由，表示「我们正在发布全国命令，禁止发起的罢工，罢工须于今天停止」，命令即刻生效。

以色列财政部长史莫崔赫（Bezalel Smotrich）之前呼吁法院采取行动禁止罢工。史莫崔赫属于极右派阵营且反对停火协议。

法院根据以色列总工会（Histadrut）会长巴大维（Arnon Bar-David）发表的声明裁定，他们并非为经济理由号召罢工。

巴大维昨天谈到必须举行罢工的原因，他说明：「当我们的孩子在加萨隧道内被杀害，我们不能袖手旁观。」

以色列军方昨天在加萨走廊（Gaza Strip）隧道发现6具人质遗体后，耶路撒冷、特拉维夫和其他城市有多达50万人上街示威，他们要求总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）采取更多措施，让剩下的101名人质返家。

然而工会只有权以经济和劳工权为由号召罢工，不能出于政治因素这么做。

以色列总工会昨天下午宣布，将从今早6时（台湾时间2日上午11时）开始举行全面罢工，机场将从上午8时起关闭。

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