以色列总理住所遭无人机攻击 伊朗：真主党幕后策划

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（法新社德黑兰19日电） 伊朗驻联合国代表团今天表示，针对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）住所的无人机攻击，是黎巴嫩「真主党」策划。

法新社根据伊朗通讯社（IRNA）报导，该代表团在回答有关伊朗在攻击中扮演角色的问题时表示，「这项行动是黎巴嫩真主党（Hezbollah）执行」。

今天稍早，尼坦雅胡办公室表示，一架来自黎巴嫩的无人机攻击了尼坦雅胡的家庭住所。尼坦雅胡指责真主党试图杀害他。

「真主党」是由德黑兰提供武装和资助的激进组织，正在黎巴嫩南部与以色列作战，尚未承认犯下这场攻击。

尼坦雅胡在声明中表示：「伊朗代理人真主党今天试图暗杀我和我的妻子，这是一个严重的错误。」

尼坦雅胡在向「伊朗及其代理人」喊话时誓言，「任何试图伤害以色列公民者都将付出惨痛代价」。

包括真主党在内的与伊朗结盟武装团体「抵抗轴心」（Axis of Resistance），被卷入以色列与哈玛斯（Hamas）的战争。哈玛斯2023年10月7日攻击以色列引爆双方战争以来，战火在加萨愈演愈烈。

德黑兰还在这场战争期间对宿敌以色列发动两次直接攻击，最近一次是10月1日发射200枚飞弹，以色列誓言要对此进行报复。

伊朗表示，如果以色列发动攻击，伊朗将会予以反击。