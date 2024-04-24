以色列拟攻打拉法 援助组织警告将酿末日劫难

2 分钟

（法新社加萨23日电） 以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）的战争今天进入第200天，援助组织警告，以色列打算进攻多数加萨人避难的南部城市拉法（Rafah），会造成「末日劫难」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）多次扬言出兵拉法，外界越来越担心他很快就会兑现。当地有150万人寻求庇护，其中许多人住在临时营地。

「挪威难民理事会」秘书长艾基兰（Jan Egeland）告诉法新社：「地球上最大的流离失所者的营地、拉法难民营里的每个人，似乎都在倒数计时接近战争。」

艾基兰警告说，对拉法的地面攻击将是「末日般的劫难」，人道主义组织「完全不知道如何延后这场灾难的倒数计时」。

加萨走廊（Gaza Strip）两大医院在以色列围攻和攻击后发现乱葬岗，联合国人权事务高级专员公署今天对此消息表示感到「震惊」。

法新社记者和目击者指出，以军连夜猛烈炮轰加萨市（ Gaza City）。加萨西南部和甘尤尼斯市（Khan Yunis）传出炮击和巨大爆炸声，加萨中部的布赖吉难民营（Bureij）和纽瑟拉特难民营（Nuseirat）也遭到攻击。

根据法新社对以色列官方数据的统计，这场战争始于去年10月7日哈玛斯对以色列前所未见的攻击，造成约1170人死亡。

哈玛斯治下的加萨卫生部指出，以色列发动军事攻势报复，导致加萨至少3万4183人死亡，其中大部分是妇孺。