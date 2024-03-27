以色列猛轰加萨南部 饥荒迫在眉睫国际疾呼停火

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（法新社加萨走廊27日电） 加萨走廊饥荒迫在眉睫，国际社会施压要求立即停火。尽管如此，加萨南部于刚过去这个夜间仍遭到以色列猛烈轰炸。

遭到围困的加萨走廊亟需援助物资。尽管巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯（Hamas）表示，有18人因试图收集粮食包而丧生，呼吁停止空投，美国表示，仍将继续这么做。

加萨南部城市拉法（Rafah）的夜空被一团火球照亮，那是加萨仅存尚未遭到以色列地面部队袭击的城市。约有150万人挤爆当地，许多人继续往南，朝向与埃及接壤的边境逃去。

北部的加萨市（Gaza City）也传出爆炸声并可看见浓烟上窜，以色列军队对当地最大医院的袭击行动已持续超过一周。

哈玛斯治理的加萨卫生部今天一早表示，夜间有66人罹难，其中3人命丧以色列对拉法和周边地区的空袭。

联合国安全理事会两天前首度通过呼吁「立即停火」的决议，敦促释放以色列所称仍被扣留在加萨的约130名人质，包括推定已经死亡的34人。

以色列部队也已包围甘尤尼斯（Khan Yunis）两家医院。加萨卫生部表示，以色列在甘尤尼斯对流离失所者营地展开袭击，造成12人丧生，包括一些儿童。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）已经提出警告，有数千人受困甘尤尼斯的纳瑟医院（Nasser Hospital），「他们的生命处于危险之中」。

加萨居民萨巴维（Mohamad al-Sabaawi）告诉法新社：「人们为了一罐鲔鱼罐头而拚命。」一群人蜂拥而上争抢空投的救援物资，萨巴维手上拿着抢到的一个罐头。

哈玛斯还要求以色列允许更多援助卡车进入加萨走廊。联合国警告，经过近6个月战斗，加萨已经濒临「人为的饥荒」。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）