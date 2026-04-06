以色列称击中伊朗最大石化园区

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰6日电） 以色列今天空袭伊朗最大石化园区，同时表示，昨天空袭伊朗首都德黑兰时，击毙伊朗「圣城部队」（Quds Force）旗下特战部队的指挥官。

以色列今天表示，已对位于伊朗波斯湾沿岸阿萨卢耶（Assaluyeh）的最大石化设施发动攻击。当地媒体报导，现场传出多起爆炸声。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）说，该设施占伊朗全国石化产能约5成，产值达「数以百亿计美元」。

园区经营者随后表示，局势「已获控制」，目前正在评估损害程度。

以色列军方今天另表示，昨天空袭德黑兰时，击毙圣城部队的特种部队指挥官。

圣城部队是伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）辖下负责海外行动的部门。

以军声明指出，以色列空军昨天空袭德黑兰，消灭自2019年起担任圣城部队特种作战部队指挥官的巴格瑞（Asghar Bagheri），此人近年来在圣城部队担任多项高阶职务，且曾「参与锁定以色列与美国人的全球攻击行动」。

以色列今天的另一场空袭也击毙革命卫队一名高阶指挥官。而根据美联社，以色列与美国今天对伊朗发动的一波攻击，造成超过25人死亡。

伊朗今天也朝以色列、科威特和阿拉伯联合大公国发动无人机与飞弹攻击。而昨天有一枚伊朗飞弹击中以色列海法市（Haifa）一栋住宅，搜救人员今天表示，已在瓦砾堆中寻获4名失踪者的遗体。