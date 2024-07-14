以色列空袭平民人道专区 加萨无处可安全栖身

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（法新社巴勒斯坦领土马瓦希13日电） 以色列向加萨走廊邻近埃及边境的南部城市拉法推进时，曾宣布马瓦希为「安全区」，然而以军今天对此地进行的最新一波空袭，据报造成至少90人死亡。

法新社报导，现场警报大作，妇女尖声喊叫，孩子们从残砖破瓦中被拉出来时浑身是血、一动也不动。一名妇女哭道：「他们做了什么？他们只是孩子啊…7岁、12岁的孩子！」

马瓦希（Al-Mawasi）位于加萨南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）以西的区域，以色列今年5月下令平民从加萨走廊其他地方撤离后，马瓦希被划定为人道主义专区，有数十万流离失所的民众在此避难。

然而，如今马瓦希遭受以哈战争开打后以军最致命的空袭行动之一，当地满目疮痍。

根据巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）治下的加萨走廊（Gaza Strip）卫生部，这场「屠杀」至少导致90人丧命，其中半数为妇孺，另有约300人受伤。

不过法新社无法独立确认伤亡人数。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）称袭击甘尤尼斯地区的目标是哈玛斯的军师戴夫（Mohammed Deif）。他在记者会坦言，目前尚不清楚戴夫是否已死，但「无论如何，我们都会拿下哈玛斯整个领导阶层」。

总部位于英国的慈善机构「巴勒斯坦人医疗援助」（Medical Aid for Palestinians）表示：「我们好几个月来一直在警告，在以色列军事轰炸下，加萨走廊没有任何安全的地方。」（译者：纪锦玲）