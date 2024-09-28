以色列空袭贝鲁特南部 人口稠密地区冒浓烟

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（法新社贝鲁特/耶路撒冷28日电） 以色列昨天对黎巴嫩首都贝鲁特南部的真主党主要阵地发动2轮空袭，使得这块人口稠密地区冒出大量浓烟，以媒报导称真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）是此次攻击的目标。

地中海城市贝鲁特（Beirut）各地昨天都可听到空袭声，在住宅区引发恐慌，这里一直是伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）数十年来的主要据点。

以色列本周将重心从加萨（Gaza）战争转移到黎巴嫩，重击真主党在黎巴嫩各地要塞，造成数百人死亡，昨天的空袭是贝鲁特这段日子遭受的最猛烈袭击。

以色列电视网报导称真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）是此次攻击的目标，不过一名与真主党关系密切的消息人士表示，纳斯拉勒「安然无恙」。

纳斯拉勒在什叶派穆斯林支持者中极受崇拜，也是黎巴嫩境内唯一有权力发动战争或缔结和平的人，但他为了避免遭到暗杀，过着躲躲藏藏的生活。

消息人士说，首波空袭将6栋建筑物夷为平地，根据初步统计，有6人丧命、91人受伤。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）表示，这次空袭锁定真主党在贝鲁特南郊的「中央总部」。

真主党在空袭过后表示，已朝以色列发射更多火箭「以捍卫黎巴嫩和其人民」。目前还没有人员伤亡的报告。

以色列军方在执行第2波轰炸前，曾在真主党位于贝鲁特南郊据点的部分地区警告平民撤离。

以军也称，不会让伊朗透过贝鲁特机场转运武器给其盟友真主党，还说如果侦测到任何这类武器转运情事，以军已准备好出动战机干预。

以军指出，第2波空袭锁定真主党在黎巴嫩南部泰尔（Tyre）地区的目标。