以色列袭拉法 白宫：美对以政策不变

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（法新社华盛顿28日电） 白宫表示，以色列周末期间对加萨南部城市拉法（Rafah）发动致命袭击后，美国总统拜登并不打算改变以色列政策，但也不会对巴勒斯坦平民的苦难「视若无睹」。

以色列26日发动袭击后，加萨卫生当局表示，火势吞噬一个收容流离失所巴勒斯坦民众的营地，造成45人丧生。

然而，白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）表示，美方并不认为以色列在拉法的行动达到踩拜登「红线」的全面作战等级。

柯比在白宫例行简报中表示，「针对周日（26日）的这场袭击，我没有政策变动可谈。」他说：「事件就这么发生了，以色列方面将着手调查。」

但当被问及「需要多少具焦尸」才会让拜登改变他在这项议题的方向，柯比补充说，这「并非是我们可视若无睹的事件」。

鉴于有约100万名巴勒斯坦平民为躲避加萨战火而栖身拉法，拜登先前不仅表示不会支持以军对拉法发动大规模攻势，还曾暂停运送重型炸弹给以色列，以免被以方用来轰炸这座加萨城市。

然而，在一再被追问下，柯比坚称拜登在如何对「大规模进攻拉法」下定义这方面，没有动摇。

他补充说：「我们并未看到他们（以色列）冲进拉法。」他说：「我们没看到他们派遣大批部队、大批士兵进入，透过纵队或编队对地面多个目标发动某种协调性行动。」