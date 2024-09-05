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以色列袭约旦河西岸车辆 巴勒斯坦人至少5死

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（法新社耶路撒冷5日电） 巴勒斯坦红新月会今天通报，被占领的约旦河西岸土巴斯地区有一辆车遭到空袭，造成至少5名巴勒斯坦人死亡，而以色列军方表示曾发动袭击。

以色列军方发表声明说，「以色列空军飞机在约旦河谷（Jordan Valley）北部土巴斯（Tubas）地区对武装恐怖分子发动3起针对性空袭」，并称这些恐怖分子对以色列军人构成威胁。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent Society）在声明中说：「土巴斯有一辆车遭到空袭，造成5人死亡、1人重伤。」

目击者告诉法新，大批以色列部队攻入土巴斯省的法拉（Faraa）难民营，现场还传出爆炸声响。

以色列8月28日起对约旦河西岸（West Bank）北部多地发动大规模攻势，旨在打击巴勒斯坦武装分子，但也对当地造成严重破坏。

巴勒斯坦卫生部指出，迄今有30多名巴勒斯坦人在以色列这波攻势中身亡，罹难者包括孩童与武装分子。

大部分巴勒斯坦死者是在哲宁（Jenin）丧命，以方也有一名军人在当地阵亡。

以色列自1967年以来占领约旦河西岸，而与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）的战争去年10月7日爆发后，以军更加强对约旦河西岸的致命突袭行动。

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