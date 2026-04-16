以色列部长：尼坦雅胡将与黎巴嫩总统奥恩通话

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（法新社耶路撒冷16日电） 以色列创新、科学和技术部长加姆里尔表示，总理尼坦雅胡今天将与黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）通话。这项说法是以色列官方首次证实双方将展开对话。

加姆里尔（Gila Gamliel）今天告诉以色列陆军广播电台（Israeli Army Radio）：「总理将与黎巴嫩总统进行两国完全中断对话这么多年之后的首次通话。」

她说：「希望这一步最终能带来黎巴嫩国家繁荣与兴盛。」加姆里尔是尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所属右翼联合党（Likud Party）成员。

美国总统川普曾表示，以色列和黎巴嫩的「领袖」今天将首次通话，这将是历史性的第一次。

谈到伊朗支持的什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）时，加姆里尔说：「我们正从各层面上迈出历史性一步，从过去只进行围堵，转变为将任何企图伤害以色列国（State of Israel）人民的潜在威胁彻底根除。」

一名黎巴嫩官方消息人士向法新社表示，「我们不知道与以方有任何计划中的联系，也尚未透过官方管道接获通知。」

法新社针对即将举行会谈一事提问时，尼坦雅胡办公室不予置评。

以色列和黎巴嫩驻美国大使14日在华府会商，同意展开直接谈判。

尼坦雅胡昨天就两大核心目标表态说：「第一，解散真主党；第二，透过实力达成持久和平。」

真主党谴责这项会谈，称之为「投降」。