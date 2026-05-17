以黎停火协议延长 以色列仍空袭黎南逾20村庄

afp_tickers

3 分钟

（法新社贝鲁特16日电） 以色列与黎巴嫩政府虽已同意延长停火协议45天，以色列今天仍对黎南发动大规模空袭，据黎国官方媒体报导，黎境20多个村庄今天遭到以色列攻击。

以色列表示，攻击目标主要是真主党（Hezbollah），以方在空袭前已对黎南9个村庄发布撤离警告。

以色列的持续轰炸，只会让黎巴嫩南部民众更加质疑停火协议，在黎境已有数以千计的民众被迫离开家园。

黎巴嫩国家通讯社（NNA）今天报导，今天有超过20个村庄遭到攻击，包括一座距离边境有50多公里的村庄。

随后真主党也宣布，他们对以色列北部一处军事目标发动攻击。

黎巴嫩政府与以色列的停火协议自4月17日生效，但双方屡次不遵守，如今协议期限届满，昨天两边同意再延长停火45天。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，他欢迎停火协议延长期限，并「敦促各方全面遵守停火规定」。

尽管已经同意停火延长，但以色列今天仍继续对黎巴嫩空袭，以军更占领边境附近地区。

真主党也频频宣布对以色列北部、以军所占领的黎巴嫩南部据点发动攻击，今天宣称有多次攻击行动。

以色列军方今天表示，在黎巴嫩南部的冲突，以方再增添一名士兵阵亡；自3月初冲突以来，已造成以军21人身亡。

有伊朗背后撑腰的真主党，一直反对黎巴嫩政府与以色列达成协议，并宣称他们今天在黎南的希亚姆（Khiam）对以军发动攻击。

真主党表示，之所以出手，是因为以色列违反停火协议，「袭击黎巴嫩南部村庄」。

黎巴嫩当局指出，自冲突爆发以来，以色列袭击黎巴嫩已造成超过2900人死亡，其中有400多人是在停火后遇害。（编译：纪锦玲）