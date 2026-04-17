以黎停火协议生效 居民纷启程返家

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（法新社贝鲁特17日电） 黎巴嫩和以色列的10天停火协议于当地时间今天零时起生效，尽管黎巴嫩军方警告发现「数起违反协议行为」，先前因以色列大规模撤离警告而逃离家园的黎南居民仍纷纷上路返家。

停火生效后不久，黎巴嫩军方告知南部居民仍勿返家，因有「数起以色列攻击行动」。但法新社的影像显示，黎明前黎巴嫩滨海公路已排起一辆辆满载的汽车南下，并在日出时分通过1座遭到以色列轰炸后的桥梁残体。

数名法新社记者回报，黎巴嫩的利塔尼河（Litani River）以南沿海地区唯一连外桥梁的车潮绵延数公里，民众排队等上数小时只为能够返家。

美国和以色列2月28日空袭伊朗、引发中东战争后，伊朗支持的黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）为报复伊朗原最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）遭击毙，3月2日朝以色列发射火箭，掀起以黎对战。

由于伊朗坚持，与美国和以色列的任何停战协议必须包含黎巴嫩，因此以黎停火是华府试图与德黑兰达成协议的重要一步。

停火生效后，黎巴嫩首都贝鲁特南郊、真主党掌控的地区仍传出枪声，但似乎是自发性庆祝行动。以色列军方则说，他们已打击黎巴嫩南部380多个「真主党恐怖组织目标」，并保持「高度戒备」可随时恢复行动。