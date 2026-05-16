以黎同意延长停火协议 以军发动新一波空袭

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（法新社华盛顿15日电） 美国官员今天宣布，以色列与黎巴嫩已同意延长停火，并就政治解决方案扩大谈判。尽管如此，以军仍对黎国发动新一波空袭，并坚称这些攻击不受停火协议约束。

以色列与伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）之战于4月17日达成停火后，冲突未曾停歇，双方军事行动酿成数百人死亡，并相互指责违反协议。

以黎特使本月14日在美国华府展开和平谈判，谈判双方宣布延长原订16日到期的停火协议，但黎国政府向来无力约束真主党的行动。

美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）宣布，停火协议「将延长45天，以持续推动进展」。

他指出，国务院拟于6月2日和3日举行旨在达成永久政治协议的谈判；五角大厦也将于5月29日召集以黎军方代表团举行会谈。

黎国代表团透过声明表示，延长停火并展开军事对话，将为黎国人民提供「关键喘息空间」，目标则是实现「长久稳定」。

黎国总理萨莱姆（Nawaf Salam）在贝鲁特（Beirut）1场非政府组织晚宴上间接批评真主党，称黎国已经「受够了这些替外国计画与利益服务的鲁莽行动」。

萨莱姆说，以军最新行动带来「我们并未选择却被迫卷入的战争，以色列占领了68座城镇和村庄」。

率领以国代表团的驻美大使莱特尔（Yechiel Leiter）会后则称，确保以国安全是首要任务。

宣布停火延长后不久，黎国南部城镇哈努夫（Hanuf）附近1处真主党相关的伊斯兰卫生委员会（Islamic Health Committee）中心遇袭。据黎国卫生部消息，共有6人丧生，其中包括3名医护人员。

以色列也在发布撤离警告后对黎国南部城市泰尔（Tyre）发动空袭。真主党则称，他们利用无人机攻击以国北部城市的军营。

以军表示，又有1名士兵在黎国南部阵亡，因此自3月初迄今，命丧以黎冲突的以军增至19人，另有1名平民承包商身亡。在过去1周内，以军已击毙逾220名真主党武装分子，并攻击数百个目标。