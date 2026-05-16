以黎延长停火45天 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎15日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第77天，黎巴嫩与以色列同意延长停火45天，伊朗则放行更多船只通过荷莫兹海峡。以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

美国国务院在居中斡旋谈判后表示，尽管暴力冲突再度爆发，黎巴嫩与以色列今天仍将停火协议延长了45天。

国务院表示，将于6月2日和3日举行旨在达成永久政治协议的谈判，并补充说五角大厦将于5月29日召集两国军方代表团开会。

以色列军方今天表示，以军在过去一周内于黎巴嫩南部击毙了超过220名真主党（Hezbollah）武装分子。

军方补充说，在同一时期，以军还打击了这块地区超过440个真主党目标。

●伊朗动向

伊朗国营电视台表示，伊朗正允许更多船只通过具战略意义的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），因为「许多国家已经接受了」德黑兰当局所实施的「新法律协议」。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，美国已发出讯息表明愿意继续谈判，而他对任何支持持开放态度，包括来自中国的支持。

阿拉奇说：「我们感谢任何有能力提供帮助的国家，特别是中国。」

●油价股汇动态

由于美国与中国的峰会未能就重新开放荷莫兹海峡取得进展，全球股市下挫，重新引发对持续通膨压力可能破坏经济成长的担忧。

油价则上涨3%，国际基准布伦特原油合约接近每桶109美元。

●其他国家及组织

据官方媒体报导，尽管以色列与真主党延长了停火协议，但在以军发出撤离警告后，以色列今天的空袭仍击中黎巴嫩南部城市泰尔（Tyre）的一栋建筑。

黎巴嫩卫生部表示，同样在今天，以色列对黎巴嫩南部哈鲁夫（Haruf）的空袭，造成与真主党有关的伊斯兰卫生委员会（Islamic Health Committee）的3名医护人员丧生。

在美国华府参与谈判的黎巴嫩代表团今天表示，停火协议的延长以及在美国协助下建立的安全机制，为「持久稳定」铺平道路。

黎巴嫩总统府分享的声明写道，「黎巴嫩代表团对今天的结果表示欢迎」，并补充说，这为「我们的公民提供了关键的喘息空间」。

黎巴嫩总理萨莱姆（Nawaf Salam）今天表示，国家已经受够了为外国利益而进行的「鲁莽」战争，呼吁阿拉伯和国际社会支持贝鲁特与以色列的谈判。

在德黑兰指控阿拉伯联合大公国在战争中扮演积极角色后，这个富裕的波斯湾国家驳斥了「试图为伊朗恐怖攻击辩护的行为」。

阿联国务部长马拉尔（Khalifa bin Shaheen Al Marar）透过声明表示，阿联断然拒绝伊朗的指控，以及试图为针对阿联及其他国家的伊朗恐怖攻击进行辩护的行为。