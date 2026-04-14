以黎直接会谈 卢比欧吁把握契机实现和平

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（法新社华盛顿14日电） 以色列与黎巴嫩在华府举行数十年来首次直接会谈，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天呼吁双方把握「历史性机会」促成和平。

卢比欧在国务院欢迎两国大使时表示：「这是一个历史性机会。我们明白，我们正在面对数十年的历史纠葛与种种复杂因素，也正是这些因素把我们带到这个特殊时刻，也带来当前的机会。」

他补充说：「我们今天的期望是能勾勒出一个架构，据此发展出当前且持久的和平。」

不过，正在黎巴嫩南部与以军交战的亲伊朗武装组织真主党（Hezbollah），在谈判还没开始前就呼吁取消，并称这些会谈「徒劳无功」。

以色列军方今天警告，在会谈举行期间，预计真主党针对以色列北部的攻击将会增加。

3月2日，真主党攻击以色列，把黎巴嫩拖进区域性的伊朗战争。自那之后，尽管国际社会呼吁停火，以色列仍发动多次空袭，包括4月8日对贝鲁特（Beirut）的猛烈攻击，迄今已造成2000多人丧命，另有100多万人流离失所。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日表示：「我们希望真主党解除武装，我们想要达成真正能延续数个世代的和平协议。」

黎巴嫩方面，总统奥恩（Joseph Aoun）昨天表示，他希望华府会谈能达成「一项关于黎巴嫩停火的协议，目的在启动黎巴嫩与以色列之间的直接谈判」。

美国总统川普政府坚持必须解除真主党的武装，同时尊重黎巴嫩的领土完整与主权，并维护以色列的权益，但这些立场显然难以调和。

一名不愿具名的前以色列国防官员昨天向媒体表示，认为以色列与黎巴嫩的议题14日能在华府解决，需要「很多的想像力与乐观想法」，还说各界对此的「期望并不高」。