伊朗军方扬言阻挡红海等重要航道

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（法新社德黑兰15日电） 伊朗军方今天警告，美国若持续对伊朗港口进行海上封锁，伊朗军方将阻挡经由红海（Red Sea），以及波斯湾（Persian Gulf）和阿曼湾（Sea of Oman）的贸易通道。

伊朗国营电视台播出的一份声明指出，伊朗军方中央指挥部负责人表示，如果美国继续封锁行动，并对「伊朗商船及油轮制造不安全因素」，将被视为违反停火协议的前兆。

伊朗中央军事指挥部将军阿里亚巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）指出：「伊朗强大的武装部队不会允许任何进出口贸易在波斯湾、阿曼湾及红海继续进行。」他并且说，伊朗将「坚决捍卫国家主权及自身利益」。

美国与伊朗上周末在巴基斯坦举行谈判，但未能就结束战争达成协议后，美国自13日起，对伊朗港口实施海上封锁。

不过，昨天的海事追踪资料显示，尽管实施封锁，数艘自伊朗港口出发的船只仍已穿越荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

伊朗半官方媒体、与革命卫队（Revolution-ary Guards）关系密切的塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）今天引述匿名知情人士的话报导，南部港口的航运活动持续运作。过去24小时内，多艘伊朗商船已驶向全球不同的目的地。