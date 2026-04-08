伊朗国营电视台：停火后炼油厂仍遇袭 还击科威特及阿联

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（法新社德黑兰8日电） 就在美国与伊朗为期两周的停火生效几小时后，伊朗国营电视台报导，伊朗拉凡岛的石油设施今天上午遭遇空袭，伊朗随后对科威特及阿拉伯联合大公国发动飞弹与无人机攻击。

美国2月底联手以色列向伊朗发起军事行动后，战火也牵连中东地区多个国家。

伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）今天报导：「在伊朗拉凡岛（Lavan Island）的石油设施遭锁定攻击几小时后，已对阿联及科威特进行飞弹与无人机攻击。」

IRIB电视台也引述伊朗国家石油炼制和分销公司的说法指出，拉凡岛炼油设施于上午10时（格林威治标准时间6时30分）「遭遇卑劣攻击」。

阿联国防部在社群平台X发布如下声明：「阿联防空部队正在应对来自伊朗的飞弹及无人机。」

科威特军方在X平台发布的声明写道：「自今天上午8时（格林威治标准时间5时）起，科威特防空部队持续与来自伊朗的猛烈敌意攻击交战，应对28架针对科威特国的无人机。」

科威特军方称拦截大量敌方无人机，但攻击已导致「石油设施、发电厂及海水淡化厂财产严重损失」。

科威特外交部表示，乐见美伊停火声明，同时强调伊朗及其代理人必须「立即停止所有敌对行为」。