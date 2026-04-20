伊朗外交部：美国推进外交缺乏诚意

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（法新社德黑兰20日电） 伊朗外交部今天表示美国在推进外交方面缺乏诚意，更指美方屡次「违反」双方为期2周停火协议。随着美伊针对波斯湾航运僵持不下，荷莫兹海峡已连续第三天几乎无船舶通行。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）在每周例行记者会中说：「美国一方面声称奉行外交政策和准备谈判，另一方面采取的行动丝毫未展现出推进（双方）外交进程的诚意。」

贝卡伊表示，美军今晨攻击一艘伊朗注册货轮、美国封锁伊朗港口的海上交通，以及延后实施黎巴嫩停火，这些举措「显然违反停火协议」。

美国总统川普（Donald Trump）于美东时间4月7日晚间6时32分（台湾时间4月8日上午6时32分）宣布与伊朗停火2周。之后华府与德黑兰在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）展开首轮谈判，但未针对终战达成共识。

川普昨天说已指示美方谈判代表今天赴巴基斯坦，准备新一轮会谈；不过，伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）引述伊朗消息人士指出：「目前没有参加下一轮伊朗－美会谈的计画。」

贝卡伊强调：「截至目前，在我服务各位之际，我们对下一轮谈判暂无任何计画，也未做出任何相关决定。」

问题症结在于伊朗浓缩铀库存及荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）现状。

贝卡伊指出：「关于浓缩铀转移，无论在这次会谈期间或在此之前，从未谈到运送至美国。对我们而言这从来不是一个选项。」