伊朗总统坠机身亡 国际社会纷纷慰问致哀

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（法新社巴黎20日电） 伊朗总统莱希死于坠机事故，伊朗盟邦及其支持的地区民兵武装团体今天纷纷致哀，中俄称莱希为「朋友」，叙利亚与黎巴嫩宣布全国哀悼3日，美国和以色列则尚未公开回应此事。

●俄罗斯

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）致函伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），盛赞莱希（Ebrahim Raisi）是「俄罗斯真正的朋友」，不仅对两国睦邻关系做出宝贵个人贡献，也致力将双方关系提升至战略伙伴层级。

●土耳其

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在社群媒体X平台发文表示，向伊朗人民及政府致上「诚挚哀悼」。

●叙利亚

叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）向亲密盟邦伊朗表达休戚与共之意，透过声明强调：「我们过去与已故总统（莱希）合作，确保叙利亚与伊朗的战略关系始终蓬勃发展。」

叙利亚与黎巴嫩今天宣布，举国为莱希及同在坠机事故身亡的伊朗外交部长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）哀悼3天。

●波斯湾国家

阿拉伯联合大公国、巴林、卡达等伊朗的波斯湾邻国纷纷表达吊唁之意。

●欧盟

欧洲联盟（EU）同样献上「诚挚哀悼」，欧盟理事会（EU Council）主席米歇尔（Charles Michel）透过声明向罹难者家属致哀。

●北大西洋公约组织

北大西洋公约组织（NATO）发言人达克拉拉（Farah Daklallah）在X平台指出：「伊朗总统莱希、外长阿布杜拉希安及其他人在直升机坠机事故不幸身亡，我们向伊朗人民表示哀悼。」

●哈玛斯

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）哀悼莱希，称他对哈玛斯而言是「值得尊敬的支持者」。

哈玛斯表示，感谢莱希支持巴勒斯坦人从事抵抗运动，且自以哈战争在加萨走廊（Gaza Strip）爆发以来，一直坚持不懈声援巴勒斯坦人。

哈玛斯赞美莱希及阿布杜拉希安，「为制止犹太复国者（以色列）侵略我们的巴勒斯坦人民，在政治及外交方面付出莫大努力」。

●黎巴嫩真主党

在黎巴嫩势力强大的真主党（Hezbollah）称赞莱希是「坚定的支持者，忠实捍卫我们的目标…并保护抵抗运动」。

●叶门青年运动

叶门叛军「青年运动」（Houthi）发言人阿布杜沙兰（Mohammed Abdulsalam）在X平台写道，莱希过世是「整个伊斯兰世界、巴勒斯坦及加萨地区」的损失。

青年运动指出，巴勒斯坦人「亟需（像莱希）这样的总统」，继续捍卫他们的自由权利。