伊朗提最新方案 美国称正在检视评估

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（法新社华盛顿27日电） 白宫今天表示，正在评估伊朗最新提出解封荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的方案。美国与以色列2月28日对伊朗开战，对全球经济造成冲击。

自4月初停火生效以来，美国和伊朗之间为终止战争并全面重启这条重要海峡的和平谈判至今仍未取得具体成果。

据伊朗的法斯通讯社（Fars）报导，美国总统川普27日与国安高层幕僚讨论伊朗所提方案。德黑兰稍早透过巴基斯坦转交华府「书面讯息」，详细说明谈判底线，包括核子议题及荷莫兹海峡问题。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）在简报会中表示，该方案「正在讨论中」。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）接受福斯新闻（Fox News）访问被问及伊朗方案内容时虽质疑对方真诚度，但也说「比我们预期的要好」。

他说：「我们必须确保所达成的任何协议，都必须明确防止伊朗在任何时点大步迈向核武。」

伊朗外交高层27日在俄罗斯访问期间，指责华府导致和平谈判破裂。俄罗斯总统普丁则承诺，莫斯科会协助终结战争。

伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）说：「由于美国的因素，美伊前一轮谈判虽有进展，但仍因过度要求而未达成目标。」

阿拉奇在访问阿曼（Oman）及作为中东战争主要调停方的巴基斯坦后转赴俄国圣彼得堡。

美伊4月12日在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）举行第一轮谈判但未达成具体成果后，原本美伊25日有望恢复协商，但美国总统川普最后一刻取消特使魏科夫（Steve Witkoff）与库许纳（Jared Kushner）的赴巴行程。

川普接受福斯新闻访问时说，若伊朗想谈判，「他们可以打电话给我们」，并强调取消行程并不代表重启敌对行动。

伊朗驻联合国代表指出，若要伊朗在波斯湾提供安全保障，首先必须获得美国与以色列不会再度发动攻击的保证。

在圣彼得堡，普丁和阿拉奇都重申两国「战略伙伴关系」的承诺。