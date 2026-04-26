伊朗男子被控参与激进组织遭处决

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（法新社德黑兰26日电） 伊朗司法机关表示，伊朗当局今天处决一名男子，他被判定是逊尼派激进组织「正义之军」（Jaish al-Adl）的成员，曾参与伊朗东南部针对安全部队的攻击。

根据伊朗司法机构旗下的网站米珊线上（Mizan Online），此人名叫拉梅什（Amer Ramesh），是在希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan）查巴哈县（Chabahar）一次反恐行动中被捕。

法新社无法立即得知他被捕及判决的日期。

拉梅什被判定犯下「以炸弹攻击及伏击军事部队的武装叛乱」，而且是「正义之军」的成员。这个非法激进组织也被美国列为恐怖组织。

根据伊朗司法机关，法院判处拉梅什死刑，律师上诉后，最高法院维持原判，当局于今晨执行死刑。

伊朗在与以色列及美国作战的同时，已执行多起死刑。目前战事因停火暂时中止。

伊朗昨天也处决另一名男子，司法机关称他被控在1月大规模抗议期间，为以色列情报机构执行「任务」。

根据国际特赦组织（Amnesty International）等人权团体的说法，伊朗是世界上动用死刑次数第2多的国家，仅次于中国。

希斯坦-俾路支省与巴基斯坦、阿富汗接壤，是少数民族逊尼派穆斯林俾路支族（Baluch）聚居之地，在什叶派占多数的伊朗是最贫困的地区之一。伊朗安全部队长年来在当地与贩毒及分离主义等武装团体冲突不断。