伊朗：仍透过巴基斯坦与美交流

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（法新社德黑兰15日电） 伊朗今天表示，上周末谈判破裂后仍然透过巴基斯坦继续对美国进行交流。此前有报导指称，总统川普政府已经原则同意延长停火。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）则在例行记者会中指出：「自从星期天伊朗代表团返回德黑兰以来，已经透过巴基斯坦（对美国）交换数次讯息…今天很可能会有巴基斯坦代表团来访，以延续在伊斯兰马巴德的讨论。」

美国和伊朗周末在巴基斯坦的谈判是在更早之前宣布为期两周停火之下进行，但是双方未能达成结束战争的协议。历时约21小时谈判分别由美国副总统范斯（J.D. Vance）、伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）领军。

双方没有公布当时主要症结所在，不过川普随后批评伊朗未同意开放自从2月28日开战以来几乎遭到完全封锁的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），并表示伊朗拒绝在其核计画问题上让步。

后来有媒体报导称，华府寻求伊朗暂停铀浓缩计画20年，伊朗则提出暂停核活动5年而未获美方接受。

贝卡伊今天表示，美方在谈判中的部分要求「不合理且不切实际」，但未进一步说明。

他强调伊朗和平利用核能的权利，表示这项权利不能「在压力之下遭到剥夺或透过战争予以剥夺」。他表示，浓缩铀的纯度仍可「协商」，「伊朗应能根据自身需求继续进行铀浓缩。」

他同时就美国自从13日以来对伊朗港口实施的海军封锁予以批评，并说此举「不会奏效」。贝卡伊指出，伊朗「不会为了接受美国条件而进入任何谈判」。