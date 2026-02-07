众院选前一天 高市早苗喊出强硬移民政策争取支持

afp_tickers

2 分钟

（法新社东京7日电） 日本首相高市早苗今天在众议院选举前一天诉求选民支持，承诺将透过从严审查移民等措施，让日本「更繁荣、安全」。

民调显示，由自民党领导的执政联盟有望在8日投票中大获全胜，在众议院取得2/3多数席次。

64岁的高市早苗在东京一场有数千人参加的造势集会上说：「带动经济成长是本届内阁的责任。日本会变得更繁荣、更安全。」

「今年我们希望能将民众对生活现状与未来的不安，转化为希望。」

极右翼的高市早苗去年10月成为日本5年内的第5位首相。年轻时的高市是重金属乐团鼓手，崇拜前英国首相柴契尔（Margaret Thatcher）夫人。

长年执政的自民党之前经历一连串灾难性选举，在国会两院都失去多数席次。

但高市在普通民众，特别是年轻人之间享有极高人气，甚至成为时尚指标，在社群媒体上获得大量关注。

她对移民政策的强硬立场，目前似已改过主打「日本第一」路线的民粹政党参政党势头；参政党去年在参议院选举有不错表现。

高市早苗今天表示，移民审查「已变得更加严格，让恐怖分子和产业间谍不容易混入」。

她说：「我们必须好好查核（外国人）是否有缴税，是否有支付健康保险费用。」还说希望打造「一个无论住在哪里都能安心生活、能获得所需医疗与社福支持、能接受高品质教育，以及有正当工作机会的日本列岛」。