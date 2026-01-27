伦敦「伊朗国际」揭血腥镇压 记者冒险播报真相

（法新社伦敦27日电） 伦敦波斯语电视台「伊朗国际」（Iran International）的记者们最近全力投入伊朗报导，即使自身与家人都面临威胁，仍誓言「呈现伊朗抗议活动的真相」。

法新社报导，这家私人电视台位于伦敦西区一栋戒备森严的大楼内。在2022年，「伊朗国际」与英国广播公司（BBC）的波斯语频道一同被德黑兰当局贴上「恐怖组织」标签。

尽管如此，伊朗民众依旧能透过卫星及私人VPN代码收看此一频道，即使伊朗当局在本月8日史无前例地封锁全国通讯后，伊朗观众依旧收看不断。

甚至有数以千计的伊朗民众设法将血腥镇压影片传送给「伊朗国际」，而电视台收到后经过查证，再陆续播出。也有许多人也寄来声音档或书面证词，描述他们所目击到的暴力事件。

资深记者法拉吉（Farnoosh Faraji）翻阅着一张张照片，其中画面显示成堆的尸体、男子背部中弹而亡、更有画面显示武装部队朝逃离的抗议者开枪射击。

法拉吉是在2012年自伊朗逃亡，她说：「真的很可怕，一开始我都不敢相信，我还以为这些画面可能是用AI生成的。」

身为数位新闻团队一员，法拉吉整天都在分析这些血腥镇压影像。

电视台主播莫哈迪斯（Reza Mohaddes）表示：「我们对伊朗政权的残暴程度感到震惊。怎么会对自己的人民做出这种事？」

「伊朗国际」25日引述最新取得的机密文件，以及来自医疗机构和家属说法作报导，指1月8日至9日镇压期间，至少有3万6500人遭到安全部队杀害。

「伊朗国际」发言人贝利（Adam Baillie）表示，电视台估计目前每周观众「很可能超过4000万人次」。

贝利说：「在这里工作需要极大勇气，心理素质要够坚强。」

他指出：「从我们开台以来，针对我们的威胁就不曾断过，如今胁迫更升高到新的等级。」

莫哈迪斯最近就收到匿名电子邮件，威胁要杀害他，甚至说要炸毁办公大楼。但他说，「伊朗国际」在2017年成立时，「本就是为播报真相、为伊朗人民发声」。

莫哈迪斯表示：「我一点也不害怕。我们都是为了推翻这个残暴政权而战。」（编译：纪锦玲）