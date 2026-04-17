瑞士政府收紧外国人在瑞购房限制

外国人在瑞士购买房产受到限制。 Keystone-SDA

为缓解住房短缺压力，瑞士政府决定收紧外国人在瑞士购置不动产的联邦法律--俗称《科勒法》(Lex Koller law)。根据修订法案，外籍人士在瑞士购买房屋前必须获得许可。

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相关新闻稿称，政府计划将欧盟及欧洲自由贸易联盟成员国以外的第三国购房者购置主要居所的行为纳入许可管理范畴。如果房主迁离，须在两年内出售其住宅。

此外，不再允许外籍买房者购买商业房产再另行出租，预防纯粹以投资为目的的购房行为。

同时，联邦政府还将加强度假屋的出售管控，将相应削减各州每年批准出售给外籍购房者的度假屋配额。外籍购房者之间的房产交易也将受到审批限制。

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政府于日前表示：“上述提案旨在让《科勒法》重新聚焦其主要目标”。与此同时，提案也是政府否决限制移民动议-“不要1000万人口的瑞士”后，出台的一系列配套措施之一。该动议将于今年6月14日付诸全民公投。

《科勒法》修订草案初稿现已公开征求意见，截止日期为7月15日。

《科勒法》

《关于外国人购置不动产的联邦法案》(The Federal Act on the Acquisition of Immovable Property by Foreign Non-Residents, ANRA)，通常被称作《科勒法》，于1983年颁布，继承了1961年早期相关立法的精神。法案的主要目标是防止外国资本过度持有瑞士房地产；遏制外国房地产投机行为；为瑞士居民维持平衡的房地产市场，从而保护自然景观并预防房价过热。

法案限制外国人购买自住房产，但如下情况除外：房产用于商业目的；B或C类居留许可持有者的主要居所，以及针对部分来自欧盟及欧洲自由贸易联盟成员国居民的豁免条款。

具体来说，截至目前，外国人购置房产并非都必须经过批准：如果在瑞士的合法和实际居住地购买房产是为了居住(主要住所)，则无需获得批准。如果外国人购买建筑用地，以便在该土地上建造主要住所，适用同样的规则，前提条件是在购买后一年内开始建造。如果在瑞士境内搬迁，无出售义务。可购置新的主要住所，并将之前的住所用作第二住所或度假住所，甚至出租。不过，这只有在当事人无意规避法律的情况下才有可能。 此外，如果购买者将房地产用于经济用途(如酒店、餐馆、办公室等)，则无论购买者拥有哪国国籍，购买都无需获得批准。作为例外，如果一个人长期居住在相关住宅内对经营活动至关重要，则该住宅也可免于审批。但是，如果外国人仅将购买的房地产用于资本投资或贸易目的，则不适用此规定。

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