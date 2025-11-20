俄军宣称重夺乌克兰东部库皮扬斯克市

（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯军队近来持续在乌克兰东部哈尔科夫州（Kharkiv）推进，并于今天宣称，再次攻下乌军重要堡垒库皮扬斯克市（Kupiansk）。

库皮扬斯克在2022年俄罗斯全面入侵乌克兰首日即告沦陷，同年9月乌军收复这处铁路枢纽。但最近几个月，乌军在前线处于劣势。

根据电视转播内容，西部集团军指挥官库佐夫列夫（Sergei Kuzovlev）向总统普丁（Vladimir Putin）报告说，俄军「已经完成解放库皮扬斯克市」，他还说该市是「乌克兰防线上的关键环节」。

冲突爆发前，库皮扬斯克约有5万5000名居民。

在传出上述消息之际，乌克兰已正式收到美国提出的终战提案。根据一名知情高层人士对法新社的说法，该提案似乎呼应俄方的强硬要求，要乌克兰让渡俄方目前控制的领土。

稍早俄罗斯克里姆林宫另表示，在俄军对乌克兰发动攻势之际，普丁今天视察一处军队指挥所，并听取军官们关于前线局势的报告。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「总统兼最高统帅视察了西部集团军的一个指挥所，并与参谋长开会。」他并未说明该指挥所位于俄罗斯境内或俄军占领的乌克兰领土。