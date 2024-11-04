俄军猛攻乌东 德外长8访基辅：支持坚若磐石

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（法新社基辅4日电） 德国外交部长贝尔伯克今天访问基辅，强调柏林对乌克兰的支持「坚若磐石」，以及在冬季保护乌国能源基础设施的重要性，乌军目前正在乌东承受俄罗斯大规模攻势。

这是2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，贝尔伯克（Annalena Baerbock）第8次造访乌国，这场战争已持续近3年，此时正值关键时刻。

贝尔伯克发布声明说：「德国与全球许多伙伴对乌克兰的支持坚若磐石。」

她补充道：「只要乌克兰人民需要我们，我们将给予支持，让他们能如愿朝公正和平迈进。」

乌克兰可能将面临战争爆发以来最严峻冬天，贝尔伯克强调，保护乌国能源基础设施，不在冬季受到破坏，非常重要。

她说，德国以「人道及支持」协助乌克兰对抗俄罗斯的「暴虐无道」，如此一来，乌克兰民众不仅能撑过冬天，他们的国家也能存续。

德国是继美国之后，第2大支持乌克兰的国家，承诺提供1亿7000万欧元紧急援助，协助乌国度过这个冬天。

乌克兰长久以来一直要求德国提供金牛座（Taurus）长程飞弹，德国总理萧兹（Olaf Scholz）因担忧冲突升级扩大而拒绝，他也拒绝乌克兰立即加入北大西洋公约组织（NATO）的请求。

乌克兰当局今天指出，俄罗斯夜间袭击第2大城哈尔科夫（Kharkiv），造成13人受伤，其中包括4名警员。