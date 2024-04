俄军:今年已夺取约400平方公里乌克兰领土

(法新社莫斯科2日电) 俄罗斯今天表示,俄军今年已经夺取约400平方公里的乌克兰领土。另一方面,乌克兰则因西方重要援助交付延误,疲于应付人力和弹药短缺问题。

法新社报导,俄罗斯国防部长萧依古(Sergei Shoigu)指出:「自今年年初以来,已经有403平方公里…处于我们的控制之下。」

据报导,他意指的是俄军在顿内茨克(Donetsk)、卢甘斯克(Lugansk)、赫松(Kherson)和札波罗热(Zaporizhzhia)等乌克兰4州的成果。

莫斯科当局在2022年宣告吞并上述4州,但并未完全控制这些地区。

根据俄罗斯国防部公布的文字记录,萧依古在俄国军事首长会议上说:「俄罗斯武装部队继续将乌克兰部队往西推。」

俄罗斯今年2月占领了乌东前线城镇阿夫迪夫卡(Avdiivka),为去年5月以来最大军事胜利,阿夫迪夫卡位于俄国控制的顿内茨克州(Donetsk)首府顿内茨克市以北约10公里处。

萧依古说,俄罗斯军队上个月占领了5个定居点,其中4个在顿内茨克,1个在札波罗热。

华府智库「战争研究所」(Institute for the Study of War)表示,乌克兰的防御能力正面临「物资限制」。

美国国会目前搁置600亿美元的援乌军事计画,而欧洲承诺给乌克兰的炮弹也交付进度落后。