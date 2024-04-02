俄军：今年已夺取约400平方公里乌克兰领土

2 分钟

（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯今天表示，俄军今年已经夺取约400平方公里的乌克兰领土。另一方面，乌克兰则因西方重要援助交付延误，疲于应付人力和弹药短缺问题。

法新社报导，俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）指出：「自今年年初以来，已经有403平方公里…处于我们的控制之下。」

据报导，他意指的是俄军在顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波罗热（Zaporizhzhia）等乌克兰4州的成果。

莫斯科当局在2022年宣告吞并上述4州，但并未完全控制这些地区。

根据俄罗斯国防部公布的文字记录，萧依古在俄国军事首长会议上说：「俄罗斯武装部队继续将乌克兰部队往西推。」

俄罗斯今年2月占领了乌东前线城镇阿夫迪夫卡（Avdiivka），为去年5月以来最大军事胜利，阿夫迪夫卡位于俄国控制的顿内茨克州（Donetsk）首府顿内茨克市以北约10公里处。

萧依古说，俄罗斯军队上个月占领了5个定居点，其中4个在顿内茨克，1个在札波罗热。

华府智库「战争研究所」（Institute for the Study of War）表示，乌克兰的防御能力正面临「物资限制」。

美国国会目前搁置600亿美元的援乌军事计画，而欧洲承诺给乌克兰的炮弹也交付进度落后。